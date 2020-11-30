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В Тульской области за сутки 164 случая коронавируса

В Тульской области за сутки 164 случая коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки у 164 человек подтвердился коронавирус, 153 пациента выздоровели. Напомним, пиковый показатель пришелся на 29 ноября — в этот день в регионе было зафиксировано 193 случая COVID-19.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 16 606 жителей региона, 14 558 вылечились, 481 скончался. 

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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