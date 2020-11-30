Тульским пенсионерам раздают консервы, чай и сладости

В набор входят товары первой необходимости. Их получат пожилые, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

С 26 ноября Тульский региональный союз пенсионеров приступил к доставке продуктовых наборов для лиц пожилого возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Наборы, в которые входят товары первой необходимости, консервы и чай со сладостями, сформированы на безвозмездной основе общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России». Списки нуждающихся были предоставлены отделением Пенсионного фонда России по Тульской области.

Всего благотворительная акция «Союза пенсионеров России» охватывает 17 районов Тульской области.