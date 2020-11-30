новости
новости
Регистрация
Тульским пенсионерам раздают консервы, чай и сладости

Тульским пенсионерам раздают консервы, чай и сладости

В набор входят товары первой необходимости. Их получат пожилые, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

С 26 ноября Тульский региональный союз пенсионеров приступил к доставке продуктовых наборов для лиц пожилого возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 
Наборы, в которые входят товары первой необходимости, консервы и чай со сладостями, сформированы на безвозмездной основе общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России». Списки нуждающихся были предоставлены отделением Пенсионного фонда России по Тульской области.
 
Всего благотворительная акция «Союза пенсионеров России» охватывает 17 районов Тульской области.
 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:37 −2
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапенсионерыблаготворительность

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за сутки 164 случая коронавируса
В Тульской области за сутки 164 случая коронавируса
Новогодняя акция Сбербанка и платежной системы «Мир»
Новогодняя акция Сбербанка и платежной системы «Мир»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.