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Тульская область присоединилась к Международной просветительской акции «Географический диктант»

Тульская область присоединилась к Международной просветительской акции «Географический диктант»

Акция проходит уже в шестой раз.

С 29 ноября по 6 декабря Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» по инициативе Президента РФ Владимира Путина в шестой раз проводит Международную просветительскую акцию «Географический диктант». В нем можно принять участие как очно, так и заочно.
 
Основная цель акции - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.
 
Тульская область традиционно приняла участие в "Географическом диктанте".
Он проходил более чем на 50 площадках. Одной из главных- стало Тульское суворовское военное училище, где наряду с суворовцами диктант написал генерал-лейтенант, начальник воздушно-десантной подготовки, заместитель Командующего воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке Александр Вязников. Диктант проводился в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
 
 
Отметим, что в этом году особое внимание уделено онлайн-версии диктанта. Расширены сроки. Онлайн-диктант доступен целую неделю с 14:00 29 ноября до 14:00 6 декабря на сайте dictant.rgo.ru и сразу на 11 языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, турецком, арабском, итальянском, португальском и хинди.
 
Свои результаты участники онлайн-диктанта увидят сразу после прохождения. В очном и дистанционном варианте свой балл можно узнать с 15 января 2021 года на сайте акции — dictant.rgo.ru
 
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