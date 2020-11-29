При пожаре в Болохово пострадал мужчина
ЧП на улице Ленина произошло накануне.
Вчера, 28 ноября, в 15.53 стало известно о пожаре в квартире одного из домов по улице Ленина в Болохово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выезжали 4 пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 15.56, пожарные ликвидировали открытое горение за 19 минут.
В результате происшествия пострадал 48-летний мужчина: его госпитализировали с ожогами.
Причина пожара устанавливается.
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