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При пожаре в Болохово пострадал мужчина

При пожаре в Болохово пострадал мужчина

ЧП на улице Ленина произошло накануне.

Вчера, 28 ноября, в 15.53 стало известно о пожаре в квартире одного из домов по улице Ленина в Болохово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали 4 пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 15.56, пожарные ликвидировали открытое горение за 19 минут. 

В результате происшествия пострадал 48-летний мужчина: его госпитализировали с ожогами.

Причина пожара устанавливается. 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:13 +2
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