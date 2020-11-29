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Резкий скачок: 193 случая коронавируса в Тульской области за сутки

Резкий скачок: 193 случая коронавируса в Тульской области за сутки

Умерли 3 человека.

В Тульской области за сутки подтверждено 193 новых случая COVID-19. Три человека умерли.

Всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 16442 человека, умерли - 481.

В России за сутки выявлено 26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах:



 

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