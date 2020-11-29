Резкий скачок: 193 случая коронавируса в Тульской области за сутки

В Тульской области за сутки подтверждено 193 новых случая COVID-19. Три человека умерли.



Всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 16442 человека, умерли - 481.



В России за сутки выявлено 26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах:





