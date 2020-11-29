Резкий скачок: 193 случая коронавируса в Тульской области за сутки
Умерли 3 человека.
В Тульской области за сутки подтверждено 193 новых случая COVID-19. Три человека умерли.
Всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 16442 человека, умерли - 481.
В России за сутки выявлено 26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах:
вчера, в 17:37, 136 3363 -4
вчера, в 11:07, 139 4368 -4
В России за сутки резко выросло число новых случаев коронавируса. В Тульской области тоже антирекорд
27 ноября, в 10:45, 96 10929 2
27 ноября, в 09:38, 27 2811 0
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