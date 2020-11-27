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Ночной пожар в Щекино унес жизни двух женщин

Ночной пожар в Щекино унес жизни двух женщин

В результате происшествия пострадал ребенок.

В ночь на 27 ноября в Щекино Тульской области произошел пожар. Сообщение о том, что в одном из домов на ул. Юбилейной горит квартира, поступило в 00.27. По данным регионального МЧС, первый расчет прибыл на место уже через четыре минуты.
 
«Открытое горение ликвидировано в 00.38, имеются пострадавшие. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-31 из квартиры были спасены три человека, из них один ребенок. По лестничному маршу эвакуировано 12 человек», — сообщает пресс-служба ведомства.
 
По информации Myslo, пострадали 6-летний ребенок (отравление продуктами горения) и 26-летний мужчина (отравление продуктами горения и ожоги). 28-летняя женщина скончалась на месте, в больнице умерла 66-летняя пенсионерка.
 
 
В результате происшествия выгорели комната и коридор. Квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:27 +1
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