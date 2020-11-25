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Накажи автохама: водитель «десятки» припарковался на пешеходном переходе

Накажи автохама: водитель «десятки» припарковался на пешеходном переходе

Читатель Myslo зафиксировал нарушение ПДД на улице Бундурина.

Очередным героем нашей рубрики «Накажи автохама» стал владелец отечественной «десятки» с госномером: Р563РО71, оставивший свою машину на пешеходном переходе напротив дома № 43 по ул. Бундурина.

Стоит отметить, что в этом здании находится областной Центр детской психонерологии, и переходом активно пользуются родители с детьми, посещающие врачей.

Согласно ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, наказывается штрафом в размере 1000 рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. 

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД.  В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

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