Накажи автохама: водитель «десятки» припарковался на пешеходном переходе

Очередным героем нашей рубрики «Накажи автохама» стал владелец отечественной «десятки» с госномером: Р563РО71, оставивший свою машину на пешеходном переходе напротив дома № 43 по ул. Бундурина.

Стоит отметить, что в этом здании находится областной Центр детской психонерологии, и переходом активно пользуются родители с детьми, посещающие врачей.

Согласно ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, наказывается штрафом в размере 1000 рублей.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!