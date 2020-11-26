Более 350 жителей Тульской области получили телемедицинские консультации
Новая услуга запущена в тестовом режиме 16 ноября.
Она доступна во всех медицинских организациях Тулы, оказывающих амбулаторную помощь, и в ряде районов.
Первыми новую услугу запустили в поликлинике Тульской областной клинической больницы № 2 им.
По словам заместителя главврача по поликлинической работе Аллы Шишковой, телемедицина помогает разгрузить врачей, которые обслуживают пациентов на дому и ведут прием в поликлинике.
- Телемедицина — востребованная услуга: жители не выходя из дома получают рекомендации врача и ответы на свои вопросы. Важно, что во время беседы есть зрительный контакт с пациентом. Врачу это помогает определить общее состояние больного, а в ряде случаев — выявить симптомы хронических заболеваний, — рассказала Алла Шишкова.
Как сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк, телемедицинские консультации уже доступны взрослым жителям Большой Тулы, а также Алексина, Ефремова, Новомосковска и Щекино.
- До конца месяца получить консультацию с помощью телемедицины смогут пациенты всех медицинских организаций региона амбулаторного звена, — отметил министр.
Записаться на телеконсультацию можно по телефону регистратуры. Для связи с врачом необходим смартфон, планшет, ноутбук или компьютер с видеокамерой и устойчивым доступом в интернет.