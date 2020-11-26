Более 350 жителей Тульской области получили телемедицинские консультации

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она доступна во всех медицинских организациях Тулы, оказывающих амбулаторную помощь, и в ряде районов.



Первыми новую услугу запустили в поликлинике Тульской областной клинической больницы № 2 им. Л. Н. Толстого . На телеконсультацию записывают пациентов с легким течением ОРВИ, которым необходимо скорректировать лечение, продлить или закрыть больничный. Ежедневно врачи этой поликлиники консультируют до 30 человек.



По словам заместителя главврача по поликлинической работе Аллы Шишковой, телемедицина помогает разгрузить врачей, которые обслуживают пациентов на дому и ведут прием в поликлинике.

- Телемедицина — востребованная услуга: жители не выходя из дома получают рекомендации врача и ответы на свои вопросы. Важно, что во время беседы есть зрительный контакт с пациентом. Врачу это помогает определить общее состояние больного, а в ряде случаев — выявить симптомы хронических заболеваний, — рассказала Алла Шишкова.

Как сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк, телемедицинские консультации уже доступны взрослым жителям Большой Тулы, а также Алексина, Ефремова, Новомосковска и Щекино.

- До конца месяца получить консультацию с помощью телемедицины смогут пациенты всех медицинских организаций региона амбулаторного звена, — отметил министр.

Записаться на телеконсультацию можно по телефону регистратуры. Для связи с врачом необходим смартфон, планшет, ноутбук или компьютер с видеокамерой и устойчивым доступом в интернет.