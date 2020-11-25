Дубенские чиновники передумали покупать кроссовер за 2 млн рублей

Поиск поставщика по соответствующей госзакупке был прекращён.

Ранее мы писали, что администрация Дубенского района хочет закупить для своих нужд чёрный кроссовер Mitsubishi Outlander за 1 млн 895 тысяч рублей.

По предварительным данным, новенькая полноприводная иномарка приобреталась в качестве служебного транспорта для главы администрации Кирилла Гузова.

Аукцион должен был состояться 24 ноября, но 18 числа, через пять дней после публикации Myslo, в журнале событий появилась информация о том, что определение поставщика отменено.