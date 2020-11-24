Тульские работодатели обязаны отчитаться о переводе сотрудников на удаленку

Председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов ответили на вопросы журналистов о новых мерах по недопущению распространения коронавируса.

Он сообщил, что согласно Указу, работодатели обязаны информировать о переводе сотрудников на удаленку. Сделать это необходимо до 27 ноября.

– Каждая организация должна разместить и впоследствии регулярно обновлять информацию о числе работников, переведенных на дистанционный режим, в личном кабинете работодателя в Общероссийской базе вакансий «Работа в России»: trudvsem.ru. В указе также содержится рекомендация ввести гибкий рабочий график – ввести «плавающее» начало и конец рабочего дня, чтобы развести потоки сотрудников, – пояснил Вячеслав Романов.

За невыполнение этого требования предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей для юрлиц и от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей (ст. 20.6.1 КоАП).

Председатель комитета отметил, что для представителей бизнеса продолжает действовать ряд мер поддержки. Получить всю необходимую информацию и помощь предприниматели могут в центре «Мой бизнес» или по телефону: 8 800 600 77 71.