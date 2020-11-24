Корпоративы и утренники: что запрещено, а что разрешено в Тульской области на Новый год. Разъяснение Myslo

О новых антикоронавирусных ограничениях, введенных Указом №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» рассказал сегодня на брифинге председатель государственно-правового комитета региона Наталья Архипова.

С 1 декабря по 15 января запрещены:

проведение развлекательных и досуговых мероприятий , в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах,

, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах, массовые (более 20 участников одновременно) деловые мероприятия за исключением тех, которые проводятся в дистанционном режиме и публичных мероприятий.

С 25 декабря по 9 января:

Время работы организаций общепита и развлекательных заведений сократится на 1 час – до 23.00. В данный момент все заведения работают до полуночи.

сократится на 1 час – до 23.00. В данный момент все заведения работают до полуночи. Новогодние корпоративы, масштабные новогодние уличные торжества попадают под запрет.

Наталья Архипова отметила, что в школах также под запретом новогодние праздники. В детских садах же при условии соблюдения требований Роспотребнадзора утренники можно проводить, важно, чтобы дети из разных групп не пересекались.

В праздничные дни останутся открытыми общественные пространства, катки и пункты проката.

Туляки смогут проводить время на улице, заниматься спортом.

Не изменились правила проведения концертов, спектаклей и кинопоказов при условии заполнения зала не более чем на 30%.

На спортивных мероприятиях – не более 10%. При этом спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних теперь проходят без зрителей, но допускается присутствие одного из родителей ребенка.

До 31 декабря продлено требование о соблюдении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Как и раньше, они вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу.

В личном кабинете на портале «Работа в России» обязаны разместить информацию о переводе 30% сотрудников на удаленку.