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Бизнесмен из Тулы три года обманывал клиентов

Бизнесмен из Тулы три года обманывал клиентов

«Заработал» за это время чуть больше миллиона рублей.

В Ленинском районе 35-летний индивидуальный предприниматель из Тулы обвиняется в 10 эпизодах хищения чужого имущества, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
В ходе предварительного расследования установлено, что с июня 2016 года по август 2019 года обвиняемый заключал с людьми договоры на выполнение работ по изготовлению и установке межэтажных лестниц.

Получив деньги, мужчина наплевательски относился к клиентам и работу либо не выполнял, либо выполнял не в полном объеме. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей. 
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:44 +5
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