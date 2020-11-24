Бизнесмен из Тулы три года обманывал клиентов

«Заработал» за это время чуть больше миллиона рублей.

В Ленинском районе 35-летний индивидуальный предприниматель из Тулы обвиняется в 10 эпизодах хищения чужого имущества, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования установлено, что с июня 2016 года по август 2019 года обвиняемый заключал с людьми договоры на выполнение работ по изготовлению и установке межэтажных лестниц.



Получив деньги, мужчина наплевательски относился к клиентам и работу либо не выполнял, либо выполнял не в полном объеме. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.



