Жители алексинской девятиэтажки третий месяц живут без лифта

Во время оперативного совещания глава Тульской области рассмотрел обращения жителей. Среди них было письмо от жительницы Алексина. Она рассказала, что в её доме с 1 сентября не работают лифты – их должны были заменить по региональной программе. До середины октября работы велись по графику, а затем остановились.

Гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Кира Игнатчик рассказала, что в доме был заменён исполнитель строительно-монтажных работ.

В девятиэтажке уже демонтирован старый лифт, заменены направляющие, лебедка, противовес, смонтированы каркас кабины и другое оборудование. До конца недели будет установлена кабина, лифт будет запущен до середины декабря.

– Три месяца люди ходят пешком на девятый этаж – это недопустимо, – подчеркнул Алексей Дюмин и поручил председателю областного правительства Валерию Шерину разобраться в причинах затягивания работ.