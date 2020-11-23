Жители алексинской девятиэтажки третий месяц живут без лифта
Они пожаловались губернатору Алексею Дюмину.
Во время оперативного совещания глава Тульской области рассмотрел обращения жителей. Среди них было письмо от жительницы Алексина. Она рассказала, что в её доме с 1 сентября не работают лифты – их должны были заменить по региональной программе. До середины октября работы велись по графику, а затем остановились.
Гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Кира Игнатчик рассказала, что в доме был заменён исполнитель строительно-монтажных работ.
В девятиэтажке уже демонтирован старый лифт, заменены направляющие, лебедка, противовес, смонтированы каркас кабины и другое оборудование. До конца недели будет установлена кабина, лифт будет запущен до середины декабря.
– Три месяца люди ходят пешком на девятый этаж – это недопустимо, – подчеркнул Алексей Дюмин и поручил председателю областного правительства Валерию Шерину разобраться в причинах затягивания работ.