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Тульские полицейские исполнили мечту семилетнего Вани Маслова: фоторепортаж
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские исполнили мечту семилетнего Вани Маслова: фоторепортаж

Мальчик хочет быть полицейским и мечтал познакомиться с настоящими стражами порядка.

Сотрудники УМВД России по Тульской области решили сделать праздник юного туляка незабываемым. Паренёк хочет стать инспектором ГИБДД, читает книжки о Дяде Стёпе, смотрит мультфильмы и рисует захватывающие сюжеты об опасной полицейской работе.

Родители Вани – Владимир Владимирович и Виолетта Александровна – серьёзно отнеслись к мечте сына и передали в тульскую Госавтоинспекцию его рисунки. Полицейские решили поддержать искренние стремления Вани и пригласили его в гости, чтобы поздравить его с днем рождения и познакомить с реальной работой дорожной-патрульной службы.

Мальчик пообщался с начальником УМВД России по Туле Василием Худыком, прочитал любимое стихотворение о сотрудниках ОВД и подарил свои рисунки. Василий Худык провёл юному туляку экскурсию по дежурной части Управления и познакомил с работой оперативных дежурных.

Начальник городской полиции вручил имениннику памятные и полезные подарки, пожелал ему успехов в учёбе и осуществления заветной мечты. Ваня смог посидеть за рулём настоящей патрульной машины ДПС, понаблюдать за работой спецсигналов, громкоговорящего устройства и радиостанции.

Экскурсию по музею и зданию отдельного батальона дорожно-патрульной службы для маленького гостя провел начальник отдела тульского ГИБДД Сергей Катков. Больше всего мальчика заинтересовали образцы оружия и защитной экипировки, имеющиеся в арсенале тульской полиции.

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Полицейские исполнили мечту семилетнего мальчика, Фото: 1
Полицейские исполнили мечту семилетнего мальчика, Фото: 2
Полицейские исполнили мечту семилетнего мальчика, Фото: 3
Полицейские исполнили мечту семилетнего мальчика, Фото: 4
Полицейские исполнили мечту семилетнего мальчика, Фото: 5
Полицейские исполнили мечту семилетнего мальчика, Фото: 6
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