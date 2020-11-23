В Тульской области проконтролируют, как предприятия перевели сотрудников на удаленку
Система контроля вводится с 28 ноября.
На заседании оперштаба губернатор Алексей Дюмин рассказал о коронавирусных ограничениях, которые подготовлены в новый указ.
– Меняется ситуация и для работодателей. С 28 ноября вводится система контроля за соблюдением требований об организации удаленной работы сотрудников. Им рекомендуется установить гибкий рабочий график с варьированием часов начала и завершения рабочего дня.
Глава региона отметил, что важно четко довести все эти требования до руководителей организаций. Он поручил это председателю государственно-правового комитета региона Наталье Архиповой.
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