новости
новости
Регистрация
В Тульской области проконтролируют, как предприятия перевели сотрудников на удаленку

В Тульской области проконтролируют, как предприятия перевели сотрудников на удаленку

Система контроля вводится с 28 ноября.

На заседании оперштаба губернатор Алексей Дюмин рассказал о коронавирусных ограничениях, которые подготовлены в новый указ.

– Меняется ситуация и для работодателей. С 28 ноября вводится система контроля за соблюдением требований об организации удаленной работы сотрудников. Им рекомендуется установить гибкий рабочий график с варьированием часов начала и завершения рабочего дня.

Глава региона отметил, что важно четко довести все эти требования до руководителей организаций. Он поручил это председателю государственно-правового комитета региона Наталье Архиповой.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области разыскивают 200 приехавших и не сдавших анализы на ковид
Жизнь Тулы и области
В Тульской области разыскивают 200 приехавших и не сдавших анализы на ковид
сегодня, в 16:07, 26 1344 0
В Тульской области растет количество очагов заболевания COVID-19 в образовательных учреждениях
Жизнь Тулы и области
В Тульской области растет количество очагов заболевания COVID-19 в образовательных учреждениях
сегодня, в 15:49, 11 2991 1
Губернатор: «Некоторым главврачам проще ответить жителям, что лекарств от ковида нет, чем отладить алгоритм действий»
Жизнь Тулы и области
Губернатор: «Некоторым главврачам проще ответить жителям, что лекарств от ковида нет, чем отладить алгоритм действий»
сегодня, в 15:44, 32 1585 -2
Кафе закроются раньше, масштабных гуляний не будет: какие ограничения ждут туляков в новогодние праздники
Жизнь Тулы и области
Кафе закроются раньше, масштабных гуляний не будет: какие ограничения ждут туляков в новогодние праздники
сегодня, в 15:33, 31 4617 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:09 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
работодателиудаленная работасотрудникикоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин: «Мы не можем себе позволить Губернский каток в этом году»
Алексей Дюмин: «Мы не можем себе позволить Губернский каток в этом году»
В тульских госпиталях на лечении находятся 1417 человек
В тульских госпиталях на лечении находятся 1417 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.