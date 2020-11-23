В тульских госпиталях на лечении находятся 1417 человек
Среди них – 20 детей.
В эти минуты в здании регионального правительства проходит очередное оперативное совещание. В ходе совещания с докладом выступил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:
– Сегодня на лечении в госпиталях находятся 1417 человек, 20 из них – дети. Коечный фонд составляет 1789 коек. К открытию готовятся два госпиталя: на базе Тульской областной клинической больницы (129 коек) и госпиталя манежа «Арсенал» (208 коек). В ближайшие два дня в клинической больнице установят газификатор для снабжения кислородом. Работы в манеже тоже завершаются – оснащаем его мебелью.
Кроме этого министр заявил, что недавно регион получил 18 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, а для работы с коронавирусными больными привлечены 172 медика из соседних регионов.
Напомним, в Тульской области до 15 января запретили все массовые мероприятия. Указ уже подготовлен. Ранее запрет касался лишь мероприятий с числом более 20 человек, сейчас запрет распространяется на все мероприятия и действует с 1 декабря до 15 января.
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