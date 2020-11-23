В тульских госпиталях на лечении находятся 1417 человек

В эти минуты в здании регионального правительства проходит очередное оперативное совещание. В ходе совещания с докладом выступил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

– Сегодня на лечении в госпиталях находятся 1417 человек, 20 из них – дети. Коечный фонд составляет 1789 коек. К открытию готовятся два госпиталя: на базе Тульской областной клинической больницы (129 коек) и госпиталя манежа «Арсенал» (208 коек). В ближайшие два дня в клинической больнице установят газификатор для снабжения кислородом. Работы в манеже тоже завершаются – оснащаем его мебелью.

Кроме этого министр заявил, что недавно регион получил 18 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, а для работы с коронавирусными больными привлечены 172 медика из соседних регионов.