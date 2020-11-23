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Алексей Дюмин: «Мы не можем себе позволить Губернский каток в этом году»
Фото из архива Myslo.

Алексей Дюмин: «Мы не можем себе позволить Губернский каток в этом году»

Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

В Туле отменили работу Губернского катка в этом году.

– Большие внебюджетные средства мы потратили на приобретение достаточного количества СИЗ и ИВЛ, поэтому заливать искусственный каток в этом году не будем. На его работу тратили привлеченные внебюджетные средства, порядка 45-50 млн рублей в год, — сказал Дюмин, — и позволить себе в такой период мы этого не можем.

Вместе с тем мы не должны лишать туляков возможности покататься на коньках, в парках, например. Нужно предусмотреть какие-то другие варианты, более экономичные. У нас есть Ледовый дворец, и я прошу министра спорта рассмотреть возможность кататься там жителям Тулы в вечернее время и в выходные. Конечно же, с соблюдением мер безопасности.

 

 

 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:10 +2
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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