Алексей Дюмин: «Мы не можем себе позволить Губернский каток в этом году»

Фото из архива Myslo.

В Туле отменили работу Губернского катка в этом году.

– Большие внебюджетные средства мы потратили на приобретение достаточного количества СИЗ и ИВЛ, поэтому заливать искусственный каток в этом году не будем. На его работу тратили привлеченные внебюджетные средства, порядка 45-50 млн рублей в год, — сказал Дюмин, — и позволить себе в такой период мы этого не можем.

Вместе с тем мы не должны лишать туляков возможности покататься на коньках, в парках, например. Нужно предусмотреть какие-то другие варианты, более экономичные. У нас есть Ледовый дворец, и я прошу министра спорта рассмотреть возможность кататься там жителям Тулы в вечернее время и в выходные. Конечно же, с соблюдением мер безопасности.