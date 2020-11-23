Губернатор поручил увеличить выплаты студентам-медикам

Независимо от образования – вуз или колледж – работающие в больницах студенты должны получать по 10 тысяч рублей. Также зарплату получат и молодые педагоги.

На заседании оперштаба губернатор Алексей Дюмин затронул тему выплат студентам-медикам, работающим в больницах и госпиталях, и студентам-педагогам, вышедшим на замену учителям 65+.

– Валерий Витальевич [Шерин], поручаю вам выйти с региональной инициативой и предусмотреть эти деньги. Найдите возможность приравнять студентов вузов, колледжей, чтобы они получали одинаково — по 10 тысяч рублей. Студенты педа вышли на оказание помощи образовательному процессу. Необходимо предусмотреть им выплаты по 5000 рублей в текущем месяце. Финансовые средства найду. Нужно понимать, что одна категория студентов работает в жесткой зоне риска, а другая получает практику в образовательных учреждениях, — заявил глава региона.