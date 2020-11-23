Фото из архива Myslo.
В тульских ТЦ введут дезинфекционный час
Глава тульского Роспотребнадзора: «Ситуация такова, что нужно расширять перечень ограничительных мер».
Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил об эпидемиологической ситуации в области.
– Таким образом, эпидемиологическая ситуация в регионе такова, что нужно с нашей точки зрения расширить перечень ограничительных мер, которые сегодня утверждены. Сегодня будет опубликовано постановление главного санитарного врача по Тульской области о введении обязательного дезинфекционного часа в торговых центрах Тульской области.
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