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В тульских ТЦ введут дезинфекционный час
Фото из архива Myslo.

В тульских ТЦ введут дезинфекционный час

Глава тульского Роспотребнадзора: «Ситуация такова, что нужно расширять перечень ограничительных мер».

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил об эпидемиологической ситуации в области.

– Таким образом, эпидемиологическая ситуация в регионе такова, что нужно с нашей точки зрения расширить перечень ограничительных мер, которые сегодня утверждены. Сегодня будет опубликовано постановление главного санитарного врача по Тульской области о введении обязательного дезинфекционного часа в торговых центрах Тульской области.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:28 +3
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