В тульских ТЦ введут дезинфекционный час

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Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил об эпидемиологической ситуации в области.

– Таким образом, эпидемиологическая ситуация в регионе такова, что нужно с нашей точки зрения расширить перечень ограничительных мер, которые сегодня утверждены. Сегодня будет опубликовано постановление главного санитарного врача по Тульской области о введении обязательного дезинфекционного часа в торговых центрах Тульской области.