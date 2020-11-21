Вернулась из Турции и не сдала тест на ковид: жительница Тульской области выплатит штраф

20 ноября Чернский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы. 17 сентября 2020 года она вернулась из Турции в Россию, но в течение трех дней не сдала тест на коронавирус, соответственно не разместила информацию о результатах на сайте госуслуг.

На нее составили протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Как сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области, на судебное заседание гражданка не явилась. Ее признали виновной и назначили штраф 15 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.