Вернулась из Турции и не сдала тест на ковид: жительница Тульской области выплатит штраф
Нарушительнице придется заплатить 15 тысяч рублей.
20 ноября Чернский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы. 17 сентября 2020 года она вернулась из Турции в Россию, но в течение трех дней не сдала тест на коронавирус, соответственно не разместила информацию о результатах на сайте госуслуг.
На нее составили протокол по ч.2 ст. 6.3
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
сегодня, в 14:48, 1 215 1
сегодня, в 12:36, 108 2544 3
сегодня, в 10:51, 107 4871 1
вчера, в 11:03, 128 6624 2
Другие статьи по темам
Место