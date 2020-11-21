новости
новости
Регистрация
Вернулась из Турции и не сдала тест на ковид: жительница Тульской области выплатит штраф

Вернулась из Турции и не сдала тест на ковид: жительница Тульской области выплатит штраф

Нарушительнице придется заплатить 15 тысяч рублей.

20 ноября Чернский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы. 17 сентября 2020 года она вернулась из Турции в Россию, но в течение трех дней не сдала тест на коронавирус, соответственно не разместила информацию о результатах на сайте госуслуг.

На нее составили протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Как сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области, на судебное заседание гражданка не явилась. Ее признали виновной и назначили штраф 15 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Сюжет: Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о пике заразности коронавируса
Мир
Роспотребнадзор рассказал о пике заразности коронавируса
сегодня, в 14:48, 1 215 1
«Забыл, как дышать»: врач назвал симптомы коронавируса
Жизнь Тулы и области
«Забыл, как дышать»: врач назвал симптомы коронавируса
сегодня, в 12:36, 108 2544 3
В Тульской области новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Жизнь Тулы и области
В Тульской области новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
сегодня, в 10:51, 107 4871 1
В Тульской области число заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч
Жизнь Тулы и области
В Тульской области число заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч
вчера, в 11:03, 128 6624 2
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
коронавирустест на коронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Забыл, как дышать»: врач назвал симптомы коронавируса
«Забыл, как дышать»: врач назвал симптомы коронавируса
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность»
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.