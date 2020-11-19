«Забыл, как дышать»: врач назвал симптомы коронавируса

Промедление с лечением при коронавирусе чревато тяжелыми последствиями. Когда пора бить тревогу, и что может говорить о развитии осложнений, рассказывает врач.

Врач-терапевт Михаил Авилов работает с ковидными пациентами с начала пандемии в госпитале и амбулатории поселка Рассвет Тульской области. Коронавирус он перенес и сам, так что знает болезнь изнутри. Он рассказал о том, какие симптомы характерны началу COVID-19.

- Первые признаки коронавируса — это першение в горле, потливость, сильная слабость и потеря обоняния. Многие говорят, что и при обычном насморке мы не чувствуем вкуса и запаха. Да, рецепторы ослабевают, но это совсем другое.

При коронавирусе не чувствуешь даже воздух. До такой степени, что появляется паника.

Иногда бывает еще редкий сухой кашель и температура. Но не всегда, а температура у некоторых даже понижается ниже нормы. Насморка при коронавирусе почти не бывает, но обычно есть ощущение сухого носа, неприятные ощущения в носоглотке.

И самое опасное: уже на второй день может развиться вирусная пневмония и одышка. Последнее чаще всего говорит о низкой сатурации. Пациенты рассказывают, что возникает ощущение, будто ты разучился дышать, забыл как это делать. Что тоже провоцирует панику.

Михаил Авилов подчеркнул, что опасность коронавируса не преувеличена:

- Те, кто говорит, что ковида нет, просто с ним не сталкивались. Он есть и протекает очень тяжело. Те, у кого кто-то из близких столкнулся с этой болезнью, больше не пренебрегают средствами защиты. Подумайте о себе! Соблюдайте меры безопасности, но помните, что пить лекарства для профилактики не нужно. Если почувствовали себя плохо, вызывайте врача.