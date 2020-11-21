В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность»
На работы ушло 5 месяцев, стоимость контракта составила почти 27 млн рублей.
На ул. Демидовской в Туле после капитального ремонта вновь начал свою работу комплекс «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность». Работы проводили в рамках софинансирования в соответствии с программой «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области».
В здании полностью заменили все коммуникации, смонтировали систему вентиляции, обустроили пандус для маломобильных граждан, выполнили внутреннюю отделку спортивных залов, уложили современный спортивный игровой паркет.
Кроме того, установили трибуны и новое освещение, провели фасадные работы с архитектурно-строительными решениями, а также благоустроили прилегающую территорию.
Накануне министр спорта Тульской области Андрей Журавлев вместе с главой городской администрации Дмитрием Миляевым осмотрели обновленное здание спортивной школы и поздравили спортсменов с началом занятий.
Андрей Журавлев отметил, что в нашем регионе ведется большая работа по развитию физической культуры и спорта. При непосредственном участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина реализуется значительное количество проектов, строятся новые объекты.
Андрей Журавлев
- Это пример хорошего, эффективного взаимодействия между профильным региональным министерством спорта и администрацией города Тулы. Я хотел бы сказать слова благодарности главе администрации Дмитрию Миляеву и руководителю Управления физической культуры и спорта Михаилу Трунову за тот результат, который мы с вами сегодня наблюдаем. Поздравляю всех с открытием нового, комфортного спортивного сооружения!
Также Андрей Журавлев пожелал спортсменам ярких побед и высоких спортивных результатов, а городскому спортивному менеджменту — не останавливаться, двигаться дальше, развивать объекты спортивной инфраструктуры.
Глава городской администрации напомнил, что здание спортшколы было построено в 1969 году. По его словам, капитального ремонта здесь никогда не было. Решение о ремонте в этом году принималось на уровне правительства Тульской области и муниципалитета.
Дмитрий Миляев
- В начале реализации проекта мы посещали этот комплекс и видели, в каком состоянии он находился. Наша жизнь всегда складывается из отдельных частей: мы хотим комфортно жить, учиться, работать и заниматься спортом в том числе. Это один из многих шагов, которые мы делаем совместными усилиями, чтобы наша жизнь становилась лучше.
Дмитрий Миляев отметил, что капитальный ремонт «Юности» — большой праздник для людей, которые занимаются спортом, оттачивают навыки и стремятся к новым победам.
Дмитрий Кутузов, тренер игровых видов спорта.
- Ремонт был необходим и его сделали в очень короткие сроки. Пол лежал с самого основания зала, доски сгнили, торчали гвозди и в некоторых местах даже было травмоопасно. Сейчас новый паркет — это огромный-огромный плюс и новое оборудование, конечно же. Все выглядит очень красиво.
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