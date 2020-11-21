новости
новости
Регистрация
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность»

В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность»

На работы ушло 5 месяцев, стоимость контракта составила почти 27 млн рублей.

На ул. Демидовской в Туле после капитального ремонта вновь начал свою работу комплекс «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность». Работы проводили в рамках софинансирования в соответствии с программой «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области».
 
 
В здании полностью заменили все коммуникации, смонтировали систему вентиляции, обустроили пандус для маломобильных граждан, выполнили внутреннюю отделку спортивных залов, уложили современный спортивный игровой паркет.
 
Кроме того, установили трибуны и новое освещение, провели фасадные работы с архитектурно-строительными решениями, а также благоустроили прилегающую территорию.
 
 
Накануне министр спорта Тульской области Андрей Журавлев вместе с главой городской администрации Дмитрием Миляевым осмотрели обновленное здание спортивной школы и поздравили спортсменов с началом занятий.
 
Андрей Журавлев отметил, что в нашем регионе ведется большая работа по развитию физической культуры и спорта. При непосредственном участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина реализуется значительное количество проектов, строятся новые объекты.
 

Андрей Журавлев

- Это пример хорошего, эффективного взаимодействия между профильным региональным министерством спорта и администрацией города Тулы. Я хотел бы сказать слова благодарности главе администрации Дмитрию Миляеву и руководителю Управления физической культуры и спорта Михаилу Трунову за тот результат, который мы с вами сегодня наблюдаем. Поздравляю всех с открытием нового, комфортного спортивного сооружения!
 
Также Андрей Журавлев пожелал спортсменам ярких побед и высоких спортивных результатов, а городскому спортивному менеджменту — не останавливаться, двигаться дальше, развивать объекты спортивной инфраструктуры.
 
 
Глава городской администрации напомнил, что здание спортшколы было построено в 1969 году. По его словам, капитального ремонта здесь никогда не было. Решение о ремонте в этом году принималось на уровне правительства Тульской области и муниципалитета.
 

Дмитрий Миляев

- В начале реализации проекта мы посещали этот комплекс и видели, в каком состоянии он находился. Наша жизнь всегда складывается из отдельных частей: мы хотим комфортно жить, учиться, работать и заниматься спортом в том числе. Это один из многих шагов, которые мы делаем совместными усилиями, чтобы наша жизнь становилась лучше.
 
Дмитрий Миляев отметил, что капитальный ремонт «Юности» — большой праздник для людей, которые занимаются спортом, оттачивают навыки и стремятся к новым победам.
 
 
 

Дмитрий Кутузов, тренер игровых видов спорта.

- Ремонт был необходим и его сделали в очень короткие сроки. Пол лежал с самого основания зала, доски сгнили, торчали гвозди и в некоторых местах даже было травмоопасно. Сейчас новый паркет — это огромный-огромный плюс и новое оборудование, конечно же. Все выглядит очень красиво.
 
Галерея
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 1
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 2
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 3
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 4
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 5
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 6
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 7
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 8
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 9
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 10
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 11
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 12
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 13
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 14
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 15
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 16
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 17
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 18
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 19
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 20
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 21
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 22
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 23
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 24
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 25
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 26
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 27
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 28
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 29
В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность», Фото: 30
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
спортспортшкола Юность
Люди
Дмитрий МиляевАндрей Журавлев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вернулась из Турции и не сдала тест на ковид: жительница Тульской области выплатит штраф
Вернулась из Турции и не сдала тест на ковид: жительница Тульской области выплатит штраф
В Тульской области новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
В Тульской области новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.