В Туле после капитального ремонта открыли спортшколу олимпийского резерва «Юность»

На ул. Демидовской в Туле после капитального ремонта вновь начал свою работу комплекс «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность». Работы проводили в рамках софинансирования в соответствии с программой «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области».

В здании полностью заменили все коммуникации, смонтировали систему вентиляции, обустроили пандус для маломобильных граждан, выполнили внутреннюю отделку спортивных залов, уложили современный спортивный игровой паркет.

Кроме того, установили трибуны и новое освещение, провели фасадные работы с архитектурно-строительными решениями, а также благоустроили прилегающую территорию.

Накануне министр спорта Тульской области Андрей Журавлев вместе с главой городской администрации Дмитрием Миляевым осмотрели обновленное здание спортивной школы и поздравили спортсменов с началом занятий.

Андрей Журавлев отметил, что в нашем регионе ведется большая работа по развитию физической культуры и спорта. При непосредственном участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина реализуется значительное количество проектов, строятся новые объекты.

Андрей Журавлев - Это пример хорошего, эффективного взаимодействия между профильным региональным министерством спорта и администрацией города Тулы. Я хотел бы сказать слова благодарности главе администрации Дмитрию Миляеву и руководителю Управления физической культуры и спорта Михаилу Трунову за тот результат, который мы с вами сегодня наблюдаем. Поздравляю всех с открытием нового, комфортного спортивного сооружения!

Также Андрей Журавлев пожелал спортсменам ярких побед и высоких спортивных результатов, а городскому спортивному менеджменту — не останавливаться, двигаться дальше, развивать объекты спортивной инфраструктуры.

Глава городской администрации напомнил, что здание спортшколы было построено в 1969 году. По его словам, капитального ремонта здесь никогда не было. Решение о ремонте в этом году принималось на уровне правительства Тульской области и муниципалитета.

Дмитрий Миляев - В начале реализации проекта мы посещали этот комплекс и видели, в каком состоянии он находился. Наша жизнь всегда складывается из отдельных частей: мы хотим комфортно жить, учиться, работать и заниматься спортом в том числе. Это один из многих шагов, которые мы делаем совместными усилиями, чтобы наша жизнь становилась лучше.

Дмитрий Миляев отметил, что капитальный ремонт «Юности» — большой праздник для людей, которые занимаются спортом, оттачивают навыки и стремятся к новым победам.