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«Город-театр»: в Богородицке после реконструкции открыли путь в парк через плотину
Фото: http://bogoroditskievesti.ru.

«Город-театр»: в Богородицке после реконструкции открыли путь в парк через плотину

У жителей появился доступ к новым интересным объектам – трибунам, качелям и беседкам.

В Богородицке в рамках проекта «Город-театр» преображается набережная. Концепция предусматривает реконструкцию плотины с устройством трибун и зон тихого отдыха, пляжной зоны с детскими игровыми и спортивными площадками.

Пока на плотине велись работы, дорога в парк со стороны автостанции была закрыта. На днях этот участок снова стал доступен для пешеходов. У жителей появился доступ к новым объектам — трибунам, качелям, беседкам.

Как сообщает газета «Богородицкие вести», работы по благоустройству окрестной территории продолжаются.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:27 +2
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