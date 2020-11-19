Туляк и его мама потратили чужие деньги на алкоголь и бытовую химию

В Туле 29-летний мужчина и его 52-летняя мать обвиняются в краже с банковского счета, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования установлено, что 15 августа безработный обвиняемый на одной из улиц Косой Горы нашел на улице банковскую карту. Вместо того чтобы попытаться вернуть ее владельцу, мужчина поделился радостью от находки с мамой, которая также не была трудоустроена, после чего они отправились в поход по магазинам.

Обвиняемые воспользовались картой 13 раз, совершая покупки на суммы до тысячи рублей. Потратив чуть более 11 тысяч рублей, они купили еды, бытовой химии и алкоголя.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.