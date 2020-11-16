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Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом: «Мы не можем объявить полный блэкаут на Новый год!»

Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом: «Мы не можем объявить полный блэкаут на Новый год!»

В эти минуты в здании правительства Тульской области проходит заседание регионального оперштаба.

«Мы поговорим о новогодних праздниках сегодня. Нужно понимать, как мы будем работать в декабре, — сказал губернатор. — Мы не можем объявить полный блэкаут на новый год. Не можем запретить людям гулять и встречать Новый год, не смотря на эпидобстановку. Тем более что гулять на свежем воздухе полезно.

По ресторанам в Тульской области уже приняты некоторые меры — ограничение работы по времени. Что касается корпоративов — это будет отдельная тема для разговора. По гостиницам — будем оценивать ограничения и их влияние на туристический бизнес. И только тогда сможем принимать решения».

По словам Дюмина, в масштабах прошлых лет, как, например, гремел праздник «Тула — новогодняя столица России» - гуляний уже не будет. Но и загонять людей по домам тоже не планируется.

«Полностью заблокировать встречу Нового года — такого не будет!» — сказал губернатор.

 

Сюжет: Коронавирус
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