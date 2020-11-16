Получить госуслуги в МРЭО ГИБДД туляки смогут в порядке живой очереди

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех соблюдать меры предосторожности, использовать маски и перчатки.

В МРЭО УГИБДД УМВД России по Тульской области возобновлено предоставление услуг в режиме живой очереди с соблюдением мер личной безопасности в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.

Также изменен режим работы некоторых отделений, теперь получить государственные услуги в регистрационных подразделениях туляки смогут в любой день недели.

Место расположения Режим приема граждан Выходные Отделение №1 192 км. а/д М-2 "Крым" Вт. – Пт., с 9.00 до 18.00, Сб. 9.00 до 16.45. Воскресенье, Понедельник Отделение №6 г. Алексин Отделение №8 г. Ефремов Отделение №9 г. Киреевск Отделение №10 г. Новомосковск Отделение №11 г. Суворов Отделение №7 г. Донской Пн. – Чт., с 9.00 до 18.00, Вс. с 9.00 до 16.45. Пятница, Суббота Отделение №12 г. Щекино

С 17 ноября возобновляется приём граждан в отделении МРЭО № 7 в Донском.

Напомним, в подразделениях МРЭО можно заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля текущего года.

Для этого нужно отправить заполненное заявление в выбранное отделение ГИБДД, приложив к нему следующие документы:

копию паспорта,

копию медицинской справки,

копию квитанции об оплате госпошлины,

копию ранее выданного водительского удостоверения (при наличии).

Сотрудники Госавтоинспекции в течении 1 рабочего дня, свяжутся с заявителем и назначат время для предоставления оригиналов документов. Направить заявление и копии документов можно по электронной почте:

Отделение МРЭО ГИБДД по Тульской области Адрес электронной почты № 1 (192 км. а/д М-2 "Крым") gibdd71_mreo_192krym@mvd.ru № 6 (г. Алексин) gibdd71_mreo_aleksin@mvd.ru № 8 (г. Ефремов) gibdd71_mreo_efremov@mvd.ru № 7 (г. Донской) gibdd71_mreo_donskoy@mvd.ru № 9 (г. Киреевск) gibdd71_mreo_kireevsk@mvd.ru № 10 (г. Новомосковск) gibdd71_mreo_nmsk@mvd.ru № 11 (г. Суворов) gibdd71_mreo_suvorov@mvd.ru № 12 (г. Щекино) gibdd71_mreo_schekino@mvd.ru

Для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, заполненное заявление и иные документы в формате PDF необходимо направить по электронному адресу: gibdd71tn@mvd.ru.

Приём граждан в МРЭО ГИБДД проводится с соблюдением мер личной безопасности, социальной дистанции и исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). Приём посетителей, у которых выявлена повышенная температура тела, либо отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания, не осуществляется.