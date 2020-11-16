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Получить госуслуги в МРЭО ГИБДД туляки смогут в порядке живой очереди

Получить госуслуги в МРЭО ГИБДД туляки смогут в порядке живой очереди

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех соблюдать меры предосторожности, использовать маски и перчатки.

В МРЭО УГИБДД УМВД России по Тульской области возобновлено предоставление услуг в режиме живой очереди с соблюдением мер личной безопасности в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.

Также изменен режим работы некоторых отделений, теперь получить государственные услуги в регистрационных подразделениях туляки смогут в любой день недели.

 

Место расположения

Режим приема граждан

Выходные

Отделение №1

192 км. а/д М-2 "Крым"

Вт. – Пт., с 9.00 до 18.00,

Сб. 9.00 до 16.45.

 

Воскресенье, Понедельник

Отделение №6

г. Алексин

Отделение №8

г. Ефремов

Отделение №9

г. Киреевск

Отделение №10

г. Новомосковск

Отделение №11

г. Суворов

Отделение №7

г. Донской

Пн. – Чт., с 9.00 до 18.00,

Вс. с 9.00 до 16.45.

Пятница,

Суббота

Отделение №12

г. Щекино

С 17 ноября возобновляется приём граждан в отделении МРЭО № 7 в Донском.

Напомним, в подразделениях МРЭО можно заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля текущего года.

Для этого нужно отправить заполненное заявление в выбранное отделение ГИБДД, приложив к нему следующие документы:

  • копию паспорта,
  • копию медицинской справки,
  • копию квитанции об оплате госпошлины,
  • копию ранее выданного водительского удостоверения (при наличии).

Сотрудники Госавтоинспекции в течении 1 рабочего дня, свяжутся с заявителем и назначат время для предоставления оригиналов документов. Направить заявление и копии документов можно по электронной почте:

Отделение МРЭО ГИБДД по Тульской области

Адрес электронной почты

№ 1 (192 км. а/д М-2 "Крым")

gibdd71_mreo_192krym@mvd.ru

№ 6 (г. Алексин)

gibdd71_mreo_aleksin@mvd.ru

№ 8  (г. Ефремов)

gibdd71_mreo_efremov@mvd.ru

№ 7  (г. Донской)

gibdd71_mreo_donskoy@mvd.ru

№ 9   (г. Киреевск)

gibdd71_mreo_kireevsk@mvd.ru

№ 10 (г. Новомосковск)

gibdd71_mreo_nmsk@mvd.ru

№ 11 (г. Суворов)

gibdd71_mreo_suvorov@mvd.ru

№ 12 (г. Щекино)

gibdd71_mreo_schekino@mvd.ru

Для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, заполненное заявление и иные документы в формате PDF необходимо направить по электронному адресу: gibdd71tn@mvd.ru.

Приём граждан в МРЭО ГИБДД проводится с соблюдением мер личной безопасности, социальной дистанции и исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). Приём посетителей, у которых выявлена повышенная температура тела, либо отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания, не осуществляется.

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