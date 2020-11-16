Получить госуслуги в МРЭО ГИБДД туляки смогут в порядке живой очереди
Сотрудники Госавтоинспекции просят всех соблюдать меры предосторожности, использовать маски и перчатки.
В МРЭО УГИБДД УМВД России по Тульской области возобновлено предоставление услуг в режиме живой очереди с соблюдением мер личной безопасности в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
Также изменен режим работы некоторых отделений, теперь получить государственные услуги в регистрационных подразделениях туляки смогут в любой день недели.
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|
Место расположения
|
Режим приема граждан
|
Выходные
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Отделение №1
|
192 км. а/д М-2 "Крым"
|
Вт. – Пт., с 9.00 до 18.00,
Сб. 9.00 до 16.45.
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Воскресенье, Понедельник
|
Отделение №6
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г. Алексин
|
Отделение №8
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г. Ефремов
|
Отделение №9
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г. Киреевск
|
Отделение №10
|
г. Новомосковск
|
Отделение №11
|
г. Суворов
|
Отделение №7
|
г. Донской
|
Пн. – Чт., с 9.00 до 18.00,
Вс. с 9.00 до 16.45.
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Пятница,
Суббота
|
Отделение №12
|
г. Щекино
С 17 ноября возобновляется приём граждан в отделении МРЭО № 7 в Донском.
Напомним, в подразделениях МРЭО можно заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля текущего года.
Для этого нужно отправить заполненное заявление в выбранное отделение ГИБДД, приложив к нему следующие документы:
- копию паспорта,
- копию медицинской справки,
- копию квитанции об оплате госпошлины,
- копию ранее выданного водительского удостоверения (при наличии).
Сотрудники Госавтоинспекции в течении 1 рабочего дня, свяжутся с заявителем и назначат время для предоставления оригиналов документов. Направить заявление и копии документов можно по электронной почте:
|
Отделение МРЭО ГИБДД по Тульской области
|
Адрес электронной почты
|
№ 1 (192 км. а/д М-2 "Крым")
|
№ 6 (г. Алексин)
|
№ 8 (г. Ефремов)
|
№ 7 (г. Донской)
|
№ 9 (г. Киреевск)
|
№ 10 (г. Новомосковск)
|
№ 11 (г. Суворов)
|
№ 12 (г. Щекино)
Для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, заполненное заявление и иные документы в формате PDF необходимо направить по электронному адресу: gibdd71tn@mvd.ru.
Приём граждан в МРЭО ГИБДД проводится с соблюдением мер личной безопасности, социальной дистанции и исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). Приём посетителей, у которых выявлена повышенная температура тела, либо отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания, не осуществляется.