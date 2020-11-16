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Какие улицы Тулы будут обесточены 17 ноября

Какие улицы Тулы будут обесточены 17 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • Демидовская плотина, 4-20 (чётн.), 7, 13, 15, 31, 33-а,
  • ул. Вяземская, 18,
  • ул. Епифанская, 1-а,
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
  • ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
  • пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),
  • ул. М. Горького, 5,
  • ул. Демидовская, 68, 115,
  • ул. Октябрьская, 60, 64, 264-284 (четн.), 269-297 (нечетн.), 268-а, 294, 296, 298,
  • п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16,
  • Московское шоссе, 30-60 (чётн.),
  • ул. Фрунзе, 14,
  • ул. Вересаева, 111,
  • ул. Михеева, 4-а, 4-б, 11,
  • ул. Кауля, 47 к. 1, 47 к. 3,
  • ул. Лозинского, 9/1,
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 15-33 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),
  • ул. Оборонная, 52, 53,
  • ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.),
  • ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 9-21, 19-б, 21-а (нечётн.), 68,
  • ул. Староникитская, 77-а, 77-б
  • п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.)
  • п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23,
  • ул. Железнодорожная, 18-28, 1,
  • ул. Шевченко, 63, 65, 67,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87.
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