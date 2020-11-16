Какие улицы Тулы будут обесточены 17 ноября

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Демидовская плотина, 4-20 (чётн.), 7, 13, 15, 31, 33-а,

ул. Вяземская, 18,

ул. Епифанская, 1-а,

ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),

ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),

ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),

пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),

ул. М. Горького, 5,

ул. Демидовская, 68, 115,

ул. Октябрьская, 60, 64, 264-284 (четн.), 269-297 (нечетн.), 268-а, 294, 296, 298,

п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16,

Московское шоссе, 30-60 (чётн.),

ул. Фрунзе, 14,

ул. Вересаева, 111,

ул. Михеева, 4-а, 4-б, 11,

ул. Кауля, 47 к. 1, 47 к. 3,

ул. Лозинского, 9/1,

ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.),

пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),

ул. Тимирязева, 15-33 (нечётн.), 18-34 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а,

ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),

ул. Оборонная, 52, 53,

ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.),

ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 9-21, 19-б, 21-а (нечётн.), 68,

ул. Староникитская, 77-а, 77-б

п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.)

п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),

ул. Речная, 13-23,

ул. Железнодорожная, 18-28, 1,

ул. Шевченко, 63, 65, 67,

ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87.