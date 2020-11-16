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В Туле больше недели ищут 46-летнего мужчину

В Туле больше недели ищут 46-летнего мужчину

Роман Труфанов не выходит на связь с близкими с 7 ноября.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 46-летнего Романа Труфанова, о котором ничего не известно с 7 ноября.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: хромает. Одежда: коричневая кожаная куртка, синие джинсы, коричневые ботинки. При себе чёрная сумка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Если вы видели его, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(950)914-30-71 или 112.

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сегодня, в 21:05 0
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