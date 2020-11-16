В Туле больше недели ищут 46-летнего мужчину

Роман Труфанов не выходит на связь с близкими с 7 ноября.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 46-летнего Романа Труфанова, о котором ничего не известно с 7 ноября.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: хромает. Одежда: коричневая кожаная куртка, синие джинсы, коричневые ботинки. При себе чёрная сумка.