За сутки в Тульской области у 134 человек подтвержден коронавирус

За последние сутки в России выявлено 22 702 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5 730 (25,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 903 253 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксирован 391 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 32 834 человека.

В Тульской области число заразившихся за минувшие сутки — 134, выздоровели 119 человек. С начала пандемии коронавирусом заболел 14 195 жителей региона, вылечились 11 976, скончались 449.

Ситуация в российских регионах следующая: