За сутки в Тульской области у 134 человек подтвержден коронавирус
С начала пандемии коронавирусом заболел 14 195 жителей региона.
За последние сутки в России выявлено 22 702 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5 730 (25,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 903 253 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксирован 391 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 32 834 человека.
В Тульской области число заразившихся за минувшие сутки — 134, выздоровели 119 человек. С начала пандемии коронавирусом заболел 14 195 жителей региона, вылечились 11 976, скончались 449.
Ситуация в российских регионах следующая:
сегодня, в 10:06, 74 3901 16
вчера, в 10:57, 82 3755 1
12 ноября, в 10:45, 45 3580 0
11 ноября, в 18:00, 85 7045 -8
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