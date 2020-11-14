новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области у 134 человек подтвержден коронавирус

За сутки в Тульской области у 134 человек подтвержден коронавирус

С начала пандемии коронавирусом заболел 14 195 жителей региона.

За последние сутки в России выявлено 22 702 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5 730 (25,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 903 253 человека в 85 регионах.  
 
Также за сутки зафиксирован 391 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 32 834 человека. 
 

В Тульской области число заразившихся за минувшие сутки — 134, выздоровели 119 человек. С начала пандемии коронавирусом заболел 14 195 жителей региона, вылечились 11 976, скончались 449.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
КоВид изнутри: эксклюзивный репортаж Myslo о работе врачей скорой помощи
Жизнь Тулы и области
КоВид изнутри: эксклюзивный репортаж Myslo о работе врачей скорой помощи
сегодня, в 10:06, 74 3901 16
В России за сутки рекордное число заболевших коронавирусом – почти 22 тысячи
Жизнь Тулы и области
В России за сутки рекордное число заболевших коронавирусом – почти 22 тысячи
вчера, в 10:57, 82 3755 1
За сутки в Тульской области выявили 133 случая COVID-19
Жизнь Тулы и области
За сутки в Тульской области выявили 133 случая COVID-19
12 ноября, в 10:45, 45 3580 0
В Тульской области применяют 15-минутные тесты на ковид и новые алгоритмы лечения
Жизнь Тулы и области
В Тульской области применяют 15-минутные тесты на ковид и новые алгоритмы лечения
11 ноября, в 18:00, 85 7045 -8
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:24 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусстатистика по коронавирусу
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой двое налетчиков за минуту обчистили ювелирный магазин. Видео
В Узловой двое налетчиков за минуту обчистили ювелирный магазин. Видео
Новый перинатальный центр в Туле планируют сдать в октябре 2021 года
Новый перинатальный центр в Туле планируют сдать в октябре 2021 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.