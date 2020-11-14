В Узловой двое налетчиков за минуту обчистили ювелирный магазин. Видео

Ограбление ювелирного магазина «Нефертити» в Узловой на ул. Беклемищева было совершено 11 ноября. Сегодня видео с камер наблюдения опубликовано в группе «Узловая. Не слухи».

На момент совершения преступления в торговом зале находилась только продавщица. Двое молодых людей в капюшонах и масках ворвались в магазин около 17.30 и тут же начали выгребать украшения. Испугавшаяся продавщица не оказывала им сопротивления, она села на стул, а через несколько секунд упала, потеряв сознание. Уже через минуту преступники с награбленным покинули магазин.

Преступники действовали слажено и видимо знали заранее, какие витрины будут вскрывать. Украшения были украдены только с двух витрин.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что по факту налета возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.