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В Узловой двое налетчиков за минуту обчистили ювелирный магазин. Видео

В Узловой двое налетчиков за минуту обчистили ювелирный магазин. Видео

Грабителям понадобилось примерно минута, чтобы набить сумки ювелирными украшениями и покинуть место преступления.

Ограбление ювелирного магазина «Нефертити» в Узловой на ул. Беклемищева было совершено 11 ноября. Сегодня видео с камер наблюдения опубликовано в группе «Узловая. Не слухи».

На момент совершения преступления в торговом зале находилась только продавщица. Двое молодых людей в капюшонах и масках ворвались в магазин около 17.30 и тут же начали выгребать украшения. Испугавшаяся продавщица не оказывала им сопротивления, она села на стул, а через несколько секунд упала, потеряв сознание. Уже через минуту преступники с награбленным покинули магазин.

Преступники действовали слажено и видимо знали заранее, какие витрины будут вскрывать. Украшения были украдены только с двух витрин. 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что по факту налета возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:13 +5
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УзловаяТульская область

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