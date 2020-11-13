Новый перинатальный центр в Туле планируют сдать в октябре 2021 года

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Строительство нового корпуса, рассчитанного на 140 коек, началось в прошлом году на федеральные средства, выделенные при непосредственном участии главы региона. В шестиэтажном здании разместятся родовые и операционные палаты, реанимация, отделение патологии беременности и выхаживания новорождённых второго этапа, которого в Тульской области ранее не было.

– Строительство нового корпуса перинатального центра крайне важно для региона. Объект должен быть введён в эксплуатацию в следующем году, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Зампредседателя областного правительства Элеонора Шевченко доложила, что общая строительная готовность объекта составляет 55%. Завершаются работы по конструктиву здания основного корпуса. Продолжаются установка перегородок из гипсокартона, монтаж лифтов, дверных блоков, витражей, прокладка внутренних инженерных сетей и отделочные работы.

Региональный минздрав уже приступил к закупке необходимого оборудования. В центре будут работать 55 врачей. Набор персонала продолжается. Глава региона поручил уделить этому вопросу особое внимание.

Алексей Дюмин поручил ускорить работы. Также губернатор напомнил, что в текущем году завершено проектирование еще одного важнейшего объекта – онкологического центра. До конца года начнется первый этап работ.

Глава региона отметил, что перед правительством стоит задача сделать медицинскую помощь максимально доступной не только в городах, но и посёлках и деревнях региона. Поэтому продолжается работа по строительству и ремонту ФАПов. Для каждого подобраны кадры. В этом году работы проводятся на 60 объектах, которые откроются до конца года. Большая часть из них уже завершена, для приема открыты 37 ФАПов.