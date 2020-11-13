новости
новости
Регистрация
Новый перинатальный центр в Туле планируют сдать в октябре 2021 года
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Новый перинатальный центр в Туле планируют сдать в октябре 2021 года

Стройплощадку посетил губернатор Алексей Дюмин.

Строительство нового корпуса, рассчитанного на 140 коек, началось в прошлом году на федеральные средства, выделенные при непосредственном участии главы региона. В шестиэтажном здании разместятся родовые и операционные палаты, реанимация, отделение патологии беременности и выхаживания новорождённых второго этапа, которого в Тульской области ранее не было. 

– Строительство нового корпуса перинатального центра крайне важно для региона. Объект должен быть введён в эксплуатацию в следующем году, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Зампредседателя областного правительства Элеонора Шевченко доложила, что общая строительная готовность объекта составляет 55%. Завершаются работы по конструктиву здания основного корпуса. Продолжаются установка перегородок из гипсокартона, монтаж лифтов, дверных блоков, витражей, прокладка внутренних инженерных сетей и отделочные работы.

Региональный минздрав уже приступил к закупке необходимого оборудования. В центре будут работать 55 врачей. Набор персонала продолжается. Глава региона поручил уделить этому вопросу особое внимание. 

Алексей Дюмин поручил ускорить работы. Также губернатор напомнил, что в текущем году завершено проектирование еще одного важнейшего объекта – онкологического центра. До конца года начнется первый этап работ. 

Глава региона отметил, что перед правительством стоит задача сделать медицинскую помощь максимально доступной не только в городах, но и посёлках и деревнях региона. Поэтому продолжается работа по строительству и ремонту ФАПов. Для каждого подобраны кадры. В этом году работы проводятся на 60 объектах, которые откроются до конца года. Большая часть из них уже завершена, для приема открыты 37 ФАПов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областистроительство перинатального центрамедицинаразвитие здравоохраненияпоручения Алексея Дюмина
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области у 134 человек подтвержден коронавирус
За сутки в Тульской области у 134 человек подтвержден коронавирус
В Донском из-за аварии 2300 домов остались без воды
В Донском из-за аварии 2300 домов остались без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.