Под Тулой военные учились обнаруживать биологическое заражение и радиацию

В рамках освоения новейших образцов вооружения, военной и специальной

техники, поступающей в Воздушно-десантные войска, и совершенствования

полевой выучки подразделений в сложной радиационной химической и

биологической обстановке с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты на военном полигоне под Тулой прошли тактико-специальные учения.

Основной упор при проведении занятий делался на практические действия

при работе на новейших системах РХБ-разведки и наблюдения.

В ходе тактико-специальных учений более 50 специалистов РХБ-защиты Тульского соединения Воздушно-десантных войск показали на практике свои навыки работы на новейшей технике.