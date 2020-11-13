Под Тулой военные учились обнаруживать биологическое заражение и радиацию
Тактико-специальные учения прошли в рамках освоения новейших образцов вооружения.
В рамках освоения новейших образцов вооружения, военной и специальной
техники, поступающей в Воздушно-десантные войска, и совершенствования
полевой выучки подразделений в сложной радиационной химической и
биологической обстановке с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты на военном полигоне под Тулой прошли тактико-специальные учения.
Основной упор при проведении занятий делался на практические действия
при работе на новейших системах РХБ-разведки и наблюдения.
В ходе тактико-специальных учений более 50 специалистов РХБ-защиты Тульского соединения Воздушно-десантных войск показали на практике свои навыки работы на новейшей технике.
Другие статьи по темам
Прочее