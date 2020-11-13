В ДТП на трассе Тула – Белев пострадала женщина

Фото: УГИБДД России по Тульской области.

Вчера, 12 ноября, на 76-м км автодороги Тула – Белев произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 13.10 водитель автомобиля ВАЗ-2121 не уступил дорогу «Опелю», в результате чего машины столкнулись.

В результате аварии пострадала 63-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Женщина получила травмы и после оказания медпомощи была отпущена домой.