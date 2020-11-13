В Ефремове вор-дебошир получил два года строгого режима

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Мужчина похитил 5 тысяч рублей и избил своего собутыльника.

Ефремовский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому местному жителю, который летом этого года совершил два преступления.

Так, 2 июля гражданин Миронов выпивал дома у своего знакомого, поссорился с ним, избил и сломал ему несколько ребер.

Второе преступление было совершено вечером 7 июля, когда в одной из деревень Миронов выпивал в компании с приятелями. Уходя, один из собутыльников случайно забрал его футболку. Мужчина догнал «похитителя», вырвал из его рук пакет и вместе с футболкой нашел там бумажный сверток с пятью тысячами рублей.

«Убедившись, что потерпевший не наблюдает за его действиями, Миронов С. Н. извлек сверток из пакета, положил его в свой карман и скрылся с похищенным с места совершения преступления», — сообщает пресс-служба УСД в Тульской области.

Подсудимый полностью признал свою вину и частично возместил ущерб потерпевшему, у которого украл деньги. Приговором суда, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний Миронову назначено 2 года исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскали почти 30 тысяч рублей, которые были потрачены территориальным Фондом обязательного медицинского страхования на лечение второго пострадавшего.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.