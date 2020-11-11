Поправки в Жилищный кодекс: как получить перерасчет за некачественные коммунальные услуги

Как и кому сделают перерасчет

Недостаточно теплые батареи или горячая вода на самом деле чуть теплая? Теперь не придется бегать от ресурсников к управляющей компании и обратно в поисках виноватых.

Не имеет абсолютно никакого значения, кто виноват в некачественном оказании услуги. Если виновата не УК, она всё равно обязана сделать перерасчет, а потом самостоятельно разбираться с ресурсоснабжающей организацией и требовать компенсации.

По новым правилам требовать перерасчет надо у той организации, с которой заключен договор на обслуживание. Если с управляющей компанией, то у нее, если напрямую с ресурсоснабжающей организацией, то обращаться туда.

Если вы недовольны качеством услуг, пишите заявление в жилищную инспекцию с просьбой направить по вашему адресу сотрудника для проверки. В заявлении нужно указать период (обычно двое суток), в течение которого представитель коммунальных служб должен прибыть и сделать замеры, подтверждающие ненадлежащее качество предоставляемых услуг. Акт проверки выдается заявителю на руки.

Документ подается в двух экземплярах — один из них собственник забирает себе с пометкой о принятии. Доказательством оказания некачественных услуг могут быть свидетельские показания, письменные доказательства (акты, экспертные заключения), фото- или видеосъемка проверки качества коммунальных услуг.

Качество воды

Холодная вода: специалист может проверить силу напора, химического состава и внешнего вида воды, а также показатели жесткости. Холодная вода должна быть надлежащего качества, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09.

Если холодное водоснабжение имеет отклонения по давлению до 25%, то плата уменьшается на 0,1% за весь период подачи холодной воды с отклонением давления, а отклонение более 25% влечет полное освобождение потребителя от уплаты за эту коммунальную услугу.

Горячая вода: она должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. Такой температурный порог обеспечивает гибель бактерий.

Качество отопления

Оценка отопления производится с учетом давления в системе, а также температуры в помещении. Согласно нормативам, температура воздуха в квартире должна быть не ниже +18 °C, а в угловых комнатах — не менее +20 °C. Измерять температуру надо в середине комнаты при закрытых дверях и окнах.

Качество электроэнергии

Следует обращать внимание на силу тока и напряжение.

Если результат проверки не устроил

Часто бывает, что на момент проверки всё в порядке, а затем снова начинаются проблемы. Поэтому, если зафиксировать нарушение не удалось в ходе проверки, нужно написать в жилинспекцию заявление о повторной проверке.

Если жилинспекция не реагирует

Если должной реакции от жилищной компании не последовало, потребитель имеет право обратиться в суд, прикрепив к исковому заявлению копии всех собранных за это время документов, видеофиксацию и свидетельские показания или подписи соседей.