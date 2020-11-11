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Тульские самбисты стали лучшими на первенстве мира

Тульские самбисты стали лучшими на первенстве мира

Поздравляем Елену Алленову и Глеба Петрова!

В сербском городе Нови-Сад прошли первенство и чемпионат мира по самбо среди девушек, юношей, юниоров, юниорок, мужчин, женщин и по боевому самбо среди мужчин.

В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 30 стран мира, среди которых Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Греция, Доминиканская Республика, США, Таджикистан, Украина, Филиппины, Франция, Хорватия, Эстония, ЮАР и др.

В составе сборной России в первенстве мира приняли участие два тульских самбиста. Среди девушек в весовой категории до 75 кг воспитанница МБУ СШОР «Юность» Елена Алленова, одержав три чистых победы, заняла первое место. Тренируют Елену Вадим Петрович Ворфоломеев и Ирина Петровна Афонина.

Как сообщает Федерация самбо Тульской области, среди юношей в весовой категории до 56 кг воспитанник ОблСШОР Глеб Петров занял первое место, одержав четыре победы. Тренирует Глеба Павел Сергеевич Копейкин.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:10 +2
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