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В каких городах Тульской области есть заболевшие ковидом: карта на 9 ноября

В каких городах Тульской области есть заболевшие ковидом: карта на 9 ноября

Публикуем актуальные данные.

В Тульской области за минувшую неделю зарегистрировано 914 новых случаев заболевания коронавирусом. Он подтвержден у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского и Куркинского районов.

Общая статистка за всё время такова:

Наибольший прирост заболеваемости за неделю случился в ГО Тула — +509 случаев, на втором месте Алексинский район — +60, на третьем — Новомосковский — +46.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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