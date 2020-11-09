В каких городах Тульской области есть заболевшие ковидом: карта на 9 ноября
Публикуем актуальные данные.
В Тульской области за минувшую неделю зарегистрировано 914 новых случаев заболевания коронавирусом. Он подтвержден у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского и Куркинского районов.
Общая статистка за всё время такова:
Наибольший прирост заболеваемости за неделю случился
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:07, 15 3052 -1
сегодня, в 10:55, 15 2093 0
вчера, в 19:19, 90 4511 -7
вчера, в 10:54, 44 4865 -1
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