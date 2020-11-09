В каких городах Тульской области есть заболевшие ковидом: карта на 9 ноября

В Тульской области за минувшую неделю зарегистрировано 914 новых случаев заболевания коронавирусом. Он подтвержден у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского и Куркинского районов.

Общая статистка за всё время такова:

Наибольший прирост заболеваемости за неделю случился в ГО Тула — +509 случаев, на втором месте Алексинский район — +60, на третьем — Новомосковский — +46.

Детализация по населенным пунктам: