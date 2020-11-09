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Самолет, в котором разбился ведущий НТВ, принадлежал бизнесмену из Тулы
Фото: МЧС России.

Самолет, в котором разбился ведущий НТВ, принадлежал бизнесмену из Тулы

Аркадий Грачев зарегистрирован в Зареченском округе.

7 ноября в Люберцах потерпел крушение легкомоторный самолет. В авиакатастрофе погибли ведущий НТВ Александр Колтовой и его спутница.

Среди возможных причин аварии – техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Myslo удалось выяснить, что владельцем легкомоторного самолета является бизнесмен из Тулы, гендиректор ООО «Ключ здоровья» Аркадий Грачев.  

Грачев ведет свою деятельность в основном в Подмосковье, а зарегистрирован в тульских Горелках.  

Фото Сергея Старикова.

На воротах особняка – вензель с первыми буквами фамилии, имени и отчества предпринимателя. Однако дверь никто не открывает. Соседи говорят, что Грачева здесь не видели давно.

В беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» бизнесмен заявлял, что сам неоднократно летал на том самом самолете и с ним не было никаких проблем. 

– Самолет отличный, я даже не знаю, что с ним могло произойти. Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома.

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:10 0
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