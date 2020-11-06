В Тульской области продлен режим самоизоляции граждан старше 65 лет и дистант для студентов-медиков

Алексей Дюмин внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса по 23 ноября продлено требование о соблюдении режима самоизоляции гражданами старше 65 лет.

Они вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу. С понедельника все школы продолжат работать в очном формате.

Кроме того, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом отдельном образовательном учреждении (школе, колледже, техникуме) по согласованию с министерством образования Тульской области будет приниматься решение о переводе на дистанционное обучение.

В целях обеспечения бесперебойного оказания медицинской помощи рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов 3-6-х курсов и ординаторов медицинского института ТулГУ, осуществляющих трудовую деятельность в медицинских учреждениях, а для замещения в школах педагогов – студентов 3-5-х курсов ТГПУ им. Толстого по специальностям «Образование и педагогические науки».

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться по ссылке.