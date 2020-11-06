В Туле открылся фотопроект «Герои России, какими их не видел никто»

С 6 по 30 ноября в Туле состоится ежегодный всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто». На выставке, расположенной в ЦПКиО им. П. П. Белоусова на большом кругу , можно увидеть яркие фотопортреты настоящих героев нашего времени, а также окунуться в историю страны через личный опыт и воспоминания ветеранов.

Открытая выставка продолжит серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России.

Фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» ежегодный. Его участники обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Старшему из них уже 101 год, младшему — 35 лет.

В этом году в создании портретов приняли участие Ольга Тупоногова-Волкова и Слава Филиппов.

– В этот непростой год, ознаменовавшийся известными событиями, проект обретает особое звучание и еще более глубокий смысл. Каждый увидит здесь что-то свое. В каждом кадре запечатлен один миг, за которым — целая жизнь, и взгляд героев на портретах говорит больше, чем могут выразить слова. Сегодня фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» напоминает нам о том, что каждый день стоит того, чтобы жить, каждое мгновение — чтобы его ценить, — отметила Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений».