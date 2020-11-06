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Тульские таможенники выявили 15 подставных фирм
Фото: пресс-служба Тульской таможни

Тульские таможенники выявили 15 подставных фирм

Как правило, такие компании используются для экономических махинаций.

Тульская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что 47-летний туляк умышленно из корыстных побуждений предоставил свой паспорт для создания юридического лица. При этом фактически заниматься коммерческой деятельностью потенциальный владелец и директор фирмы не собирался.

– Сотрудники Тульской таможни неоднократно выявляли факты незаконного образования и реорганизации юридических лиц, в текущем году возбуждено 15 уголовных дел по статье 173 УК РФ, – отметил начальник Тульской таможни Максим Великанов. – Как правило, такие организации не осуществляют реальную деятельность и могут использоваться для незаконных экономических операций, связанных с нарушениями таможенного, валютного, налогового законодательства.

Часть 1 статьи 173.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от ста до трехсот тысяч рублей, до трёх лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.

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