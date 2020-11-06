Дистанционка для тульских школьников и студентов колледжей отменяется

Двухнедельные каникулы закончились, и с 9 ноября все – в школу!

6 ноября губернатор Алексей Дюмин провел совещание по вопросам организации образовательного процесса после каникул. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее планировалось, что школьники 6-11-х классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования с 9 ноября уйдут на дистанционное обучение.

Алексей Дюмин предложил уже с понедельника вывести все учреждения для работы в очном формате.

В случае увеличения числа заболевших в каждом отдельном учреждении по согласованию с Управлением Роспотребнадзора будет приниматься решение о переводе классов на дистанционное обучение.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Тульской области Ольге Гремяковой курировать эту работу в тесном взаимодействии с региональными министерствами образования и здравоохранения, а также Управлением Роспотребнадзора, государственно-правовому комитету – подготовить соответствующие изменения в указ.