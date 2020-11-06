Фото warcinema.ru
В Туле пройдет Международный кинофестиваль военных фильмов
ХVIII Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова состоится 9-14 ноября.
Кинопоказы пройдут в Киносити, Кремле (Тула), Алексине, Арсеньеве, Богородицке, Венёве, Дубне, Кимовске, Одоеве, Щёкино, Черни - более, чем на 20 киноплощадках. Фильмы будут демонстрировать в оффлайн и онлайн форматах.
Фестиваль планируется провести с привлечением гостей-кинозвезд, журналистов и театральных деятелей не только из России и стран СНГ, но и дальнего зарубежья.
13 ноября на «Аллее звёзд» у Дворца молодежи при поддержке Министерства молодежной политики будут заложены новые звезды Василия Ланового, Ларисы Голубкиной и Сергея Никоненко, актеров непосредственно работавших с Юрием Озеровым, которые примут участие в мероприятии.
На ХVIII фестиваль приглашены:
Анна Пескова, Александр Носик, Сергей Маховиков, Олег Меньшиков, Варвара Саранцева, Артур Смольянинов, Денис Матросов, Игорь Угольников, Сергей Безруков и другие.
Открытие фестиваля пройдет 9 ноября в 18.00 в государственной филармонии имени Михайловского (Тула, ул. Ленина, 51).
Начало звездной дорожки в 17.00.
Открытие новых звезд на Аллее Звезд — 13 ноября на площадке Дворца молодежи (ул. Демонстрации, 134).
Закрытие фестиваля — 14 ноября в 18.00 во Дворце Молодежи.
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