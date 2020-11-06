В Туле пройдет Международный кинофестиваль военных фильмов

Фото warcinema.ru

Кинопоказы пройдут в Киносити, Кремле (Тула), Алексине, Арсеньеве, Богородицке, Венёве, Дубне, Кимовске, Одоеве, Щёкино, Черни - более, чем на 20 киноплощадках. Фильмы будут демонстрировать в оффлайн и онлайн форматах.

Фестиваль планируется провести с привлечением гостей-кинозвезд, журналистов и театральных деятелей не только из России и стран СНГ, но и дальнего зарубежья.

13 ноября на «Аллее звёзд» у Дворца молодежи при поддержке Министерства молодежной политики будут заложены новые звезды Василия Ланового, Ларисы Голубкиной и Сергея Никоненко, актеров непосредственно работавших с Юрием Озеровым, которые примут участие в мероприятии.

На ХVIII фестиваль приглашены: