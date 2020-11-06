Family Office Private Banking ВТБ признан лучшим в России

Награда присуждается ВТБ второй год подряд за высокое качество обслуживания VIP-клиентов. Итоги деятельности семейных офисов были подведены компанией Hansa FinCom.



Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер:

Дмитрий Брейтенбихер Мы активно развиваем сервисы Family Office, особенно актуальные в период высокой волатильности рынков и изменения налогового поля. К примеру, была разработана услуга «налоговый check-up», обеспечивающая анализ текущей холдинговой структуры и предоставление решений по ее усовершенствованию, а также проработку структуры преемственности и опций владения инвестиционным портфелем.



Руководитель дирекции Family Office Private Banking ВТБ Наталья Бирюкова:

Наталья Бирюкова Средний возраст VIP-клиентов, использующих услуги Family Office, 50 лет. Поэтому, понимая необходимость и важность подготовки наследников к ведению бизнеса, мы активно разрабатываем образовательные программы по управлению семейным бизнесом. Согласно предмаркетингу, данный сервис может быть востребован у 30% клиентов семейного финансового офиса.



Family Office Private Banking ВТБ — это финансово-правовая экосистема для VIP-клиента и членов его семьи для балансирования семейных интересов и комплексной защиты капитала.



С начала года количество клиентов Family Office Private Banking ВТБ увеличилось на 14%. Наиболее востребованными направлениями являются налоговый консалтинг, структурирование личных активов, альтернативные инвестиции, консультирование в области субсидиарной ответственности и создание стратегий преемственности: пошаговых инструкций, включающих процесс передачи активов, нивелирование юридических рисков, а также образовательные программы для молодых наследников.



Светлана Мужичкова, управляющий РОО Тульский, старший вице-президент банка ВТБ:

Светлана Мужичкова Family Office Private Banking ВТБ в Туле существует уже 3 года. Каждый второй клиент и члены его семьи являются активными пользователями. Наиболее востребованы клиентами услуги налогового планирования, наследования активов, альтернативные инвестиции, Life Stile Management.

По итогам работы за 9 месяцев 2020 года Private Banking ВТБ в Туле портфель средств под управлением превысил 25 млрд рублей.

Справка

Hansa Fincom LLC на протяжении более чем 10 лет является организатором ряда ежегодных форумов в Москве, Цюрихе, Касабланке, Марбелье, Мадриде, Алматы и Дюссельдорфе, посвященных вопросам частного капитала и разработке инвестиционных стратегий. Традиционно участниками форума являются ведущие российские и международные юридические фирмы, консалтинговые компании и банки, взаимодействующие с состоятельными клиентами (HNWI), среди которых Алруд, Dentons, Сбербанк Private Banking и др.