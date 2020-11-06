Разбили голову и отняли миллион: раскрыто нападение на бизнесмена в Туле

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области совместно с коллегами из Главного Управления уголовного розыска МВД России задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя.

Злоумышленники избили предпринимателя, а затем вырвали из его рук пакет, в котором находились денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей, и скрылись. Для раскрытия преступления сотрудники полиции провели ряд оперативных мероприятий, в рамках которых установили автомобиль, на котором скрылись похитители.

Позже правоохранители получили сведения, что в пути следования злоумышленники пересели с одной машины на другую. При выяснении обстоятельств произошедшего удалось определить весь маршрут движения и транспортные средства, на которых передвигались подозреваемые. Вскоре были установлены и личности налётчиков.

Сотрудники полиции выяснили, где может скрываться каждый из трёх подозреваемых.

Оказалось, что один из них находился в Новомосковске, второй в Туле, а третий в Московской области. Тульские оперативники провели задержания подозреваемых на территории области, а сотрудники ГУУР МВД России задержали фигуранта в столичном регионе. Все подозреваемые – ранее судимые граждане – были доставлены для разбирательства в отдел полиции «Привокзальный» УМВД России по г. Туле. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Фигуранты содержатся под стражей.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что 19 октября на Одоевском шоссе в Туле возле одной из оптовых баз совершено нападение на предпринимателя. Преступники передвигались на серебристом «ВАЗе». Предположительно, злоумышленники знали, что у мужчины будут с собой деньги, и караулили его.

Увидев жертву, один из преступников ударил его по голове дубинкой, забрал сумку, после чего подельники скрылись.