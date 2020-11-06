«Неслучайные мотивы» Александра Майорова

В альбоме «Неслучайные мотивы. Рисунки 2020 года» представлены 83 новые графические работы художника, объединенные в пять тематических разделов: «Капризы декаданса», «В память о Серебряном веке. По мотивам стихотворений», «По мотивам Окуджавы», «К строфам Бродского», «Символы и персонажи», а так же искусствоведческие тексты на русском и английском языках.

Из предисловия к альбому Павла Басинского, лауреата Государственной премии в области литературы и искусства, писателя, журналиста:

«О графических работах замечательного художника Александра Майорова почему-то не скажешь, что они «черно-белые». Они словно сотканы из воздуха, но не просто воздуха, а воздуха того времени, которое отражает художник. Из воздуха стихотворений тех поэтов, по мотивам которых он пишет свои работы, — Пастернака, Цветаевой, Блока, Бродского, Окуджавы. Из воздуха Серебряного века, декаданса.

И вот кажется, дунешь на эти работы, и они разлетятся и сольются с воздухом своего времени, вольются в воздух стихов…

И это довольно странно, потому что как живописец Александр Майоров густо кладет краски на полотна, что, впрочем, тоже не лишает его живопись легкости и прозрачности.

Александр Майоров — парадоксальный художник. Он вроде бы работает всегда в своей однажды принятой манере. Но она не утомляет. Может, потому, что его картины, и графика в том числе, всегда сюжетны и в лучшем смысле этого слова «литературны». В них хочется разобраться, понять, какой сюжет заключил в них художник. Я знаю, что многие современные художники избегают «сюжетности». Но мне нравится, что в каждой картине Александра Майорова есть какой-то «рассказ», «повесть», может быть, даже «роман».

Но я писатель и могу ошибаться, видя в творчестве Александра Майорова то, что близко мне лично.

Другие увидят другое.

Я сердечно поздравляю давно любимого мной художника и моего друга с тем, что он так творчески и плодотворно провел «карантин» и создал целый цикл прекрасной графики».