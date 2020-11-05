В Туле частник выкупил объект культурного наследия
Он пополнил городской бюджет на 19 миллионов 830 тысяч рублей.
В Туле по программе приватизации муниципального имущества муниципального образования город Тула на 2020 год на торги был выставлен дом №56 по улице Советской.
В 2018 году здание было признано объектом культурного наследия. А годом ранее в бывшей «
По результатом торгов объект культурного наследия выиграл некий частник, пополнивший бюджет города на 19 миллионов 830 тысяч рублей.
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