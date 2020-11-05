В Туле частник выкупил объект культурного наследия

Он пополнил городской бюджет на 19 миллионов 830 тысяч рублей.

В Туле по программе приватизации муниципального имущества муниципального образования город Тула на 2020 год на торги был выставлен дом №56 по улице Советской.

В 2018 году здание было признано объектом культурного наследия. А годом ранее в бывшей « Пекарне И. М. Филиппова» бурную деятельность организовало ООО «Медикас» – фирма, разводившая туляков на платные медицинские услуги.

По результатом торгов объект культурного наследия выиграл некий частник, пополнивший бюджет города на 19 миллионов 830 тысяч рублей.