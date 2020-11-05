В Туле задержан 40-летний наркоторговец

Предположительно, мужчина промышлял не только в Тульской области, но и в соседних регионах.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники УКОН УМВД России совместно с коллегами из другого региона при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к сбыту наркотиков на территории Тульской и других областей через интернет-магазин.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него обнаружены и изъяты «закладки» с разными наркотическими средствами. Кроме того в его гараже обнаружено и изъято ещё более 200 граммов наркотически средств, среди которых героин и амфетамин. Они были уже расфасованы на дозы для дальнейшей реализации.

По предварительным данным, подозреваемый оставлял розничные и оптовые «закладки» с наркотиками на территории других регионов страны. Кроме того, в Туле обнаружены 23 розничные «закладки», предположительно оставленные и приготовленные к сбыту задержанным.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.