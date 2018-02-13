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«Деревянный жилой дом-гигант»: В Туле найдены новые объекты культурного наследия
Тула, ул. Бундурина, 21.

«Деревянный жилой дом-гигант»: В Туле найдены новые объекты культурного наследия

Всего же в регионе таких объектов насчитывается около 4 000.

13 февраля начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий на пресс-конференции рассказал об итогах работы ведомства в 2017 и планах на 2018-й.

Сейчас на территории Тульской области находится 3 809 объектов культурного наследия. Из них 274 — объекты федерального значения (в том числе 138 памятников археологии), 843 — регионального, 2 692 – выявленные объекты.

В рамках осуществления полномочий по государственной охране в прошедшем году инспекцией выдано 72 задания и 87 разрешений на проведение работ по сохранению памятников истории и культуры. В прошлом году завершилась работа по формированию Единого реестра.

В него вошли сведения о 1 117 объектах регионального и федерального значения, расположенных в регионе.

Также в регионе действует информационная система, в которую внесены все выявленные объекты на территории Тульской области.

В 2017 году разработан проект объединенной зоны охраны для 202 объектов культурного наследия, расположенных в границах центрального ядра исторической части и Зареченского территориального округа города Тулы. Это 40% от общего числа памятников региональной столицы. Проект находится на согласовании в Министерстве культуры РФ.

В 2018 году в единую зону охраны будут включены объекты культурного наследия, расположенные в границах Советского, Центрального, Привокзального и Пролетарского территориальных округов Тулы.

– По итогам реализации проекта все объекты культурного наследия города Тулы, а их свыше 500, обретут границы территории и зоны охраны, что позволит обеспечить их сохранность в исторической среде, соблюсти порядок реконструкции существующей застройки и нового строительства, — заявил руководитель ведомства.

Инспекцией утверждены границы территорий для 137 памятников различных категорий, для 3 объектов регионального значения («Жилой дом, XIX в.» на ул. Гоголевской, 53 и «Жилой доходный дом, XIX в.» на ул. Советской, 106 в Туле, а также Братская могила с захоронением воинов, погибших в период Великой Отечественной войны, в Новомосковске), утверждены зоны охраны.

В Тульской области продолжается проект по передаче части домов-памятников в аренду с условием реконструкции. Пилотным проектом стал дом №51 по ул. Каминского в Туле. Это здание было сдано в аренду за 1 рубль.

– На сегодняшний день в здании проведен ряд противоаварийных мероприятий, подвал дома осушен, установлены инженерные коммуникации. А на прошлой неделе в нашу инспекцию поступил проект полной реконструкции, — рассказал Денис Горецкий.

По словам руководителя ведомства, все строительные работы, ведущиеся в историческом центре Тулы, проходят под неустанным наблюдением команды археологов.

Так, в строящемся квартале на пересечении улиц Советской и Благовещенской — «Искре» — археологи находят предметы быта и монеты конца XVII — начала XVIII века.

В 2017 году изменения произошли и в знаковом музейном комплексе региона — Ясной Поляне.

– Памятником федерального значения в Ясной Поляне до недавнего времени считался усадебный дом и могила великого писателя. В 2017 году этот список пополнили все остальные строения. Теперь музей может в рамках федерального бюджета изыскивать средства на проведение ремонтных и реставрационных работ, — сказал Денис Горецкий.

Также за прошедший год увеличился список выявленных объектов культурного наследия:

  • 38 объектов на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна»;
  • въездная башня-колокольня Усадьбы Бобринских в парке имени Болотова в Богородицке;
  • 3 объекта в Туле («Доходный дом Б. И. Гольденблата на ул. Бундурина, 25, «Пекарня И. М. Филиппова» на ул. Советской, 56, «Деревянный жилой дом-гигант» на ул. Бундурина, 21);
  • 11 объектов археологического наследия, расположенных в Зареченском округе Тулы, Алексинском и Щекинском районах.

Включен в реестр в качестве памятника регионального значения «Дом купцов Пучковых» в Епифани.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:05 +2
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Люди
Денис Горецкий
Место
Тульская область

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