В Туле из-за горящей стиральной машинки эвакуировали жильцов дома

Днем 5 ноября в Туле в одной из квартир на четвертом этаже в доме № 24 по ул. Пролетарской произошел пожар. На момент прибытия огнеборцев жильцы находились на балконе, чтобы не пострадать от едкого дыма.

На ликвидацию открытого горения ушло несколько минут. Погибших и пострадавших нет.

– В результате пожара на кухне обгорели корпус стиральной машины на площади 1 кв. м и кухонный гарнитур. Эвакуированы 10 человек, — сообщили в пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.