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В Туле из-за горящей стиральной машинки эвакуировали жильцов дома

В Туле из-за горящей стиральной машинки эвакуировали жильцов дома

К счастью, обошлось без пострадавших.

Днем 5 ноября в Туле в одной из квартир на четвертом этаже в доме № 24 по ул. Пролетарской произошел пожар. На момент прибытия огнеборцев жильцы находились на балконе, чтобы не пострадать от едкого дыма.

На ликвидацию открытого горения ушло несколько минут. Погибших и пострадавших нет.

– В результате пожара на кухне обгорели корпус стиральной машины на площади 1 кв. м и кухонный гарнитур. Эвакуированы 10 человек, — сообщили в пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:05 +3
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